В Санкт-Петербурге выпускникам выдали аттестаты с ошибочными QR-кодами

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Аттестаты об окончании школы с ошибочными QR-кодами выдали выпускникам одной из школ Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Калининского района города.

"В одной из школ 42 выпускникам выдали аттестаты с ошибкой в QR-коде. Сейчас школа готовит новые коды. Аттестаты с правильными кодами выдадут на следующей неделе, на поступление в вуз этот не повлияет, ведь прием документов у абитуриентов длится до 25 июля", – говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Уточняется, что система QR-кодов в этом году применяется впервые.

"В школе в этом году 43 выпускника, они сделали первый QR-код, проверили его – он был верен, и они начали делать следующие. В итоге 42 кода оказались с ошибкой. Педагогический состав школы и мы приносим свои извинения выпускникам из-за этой ситуации", – заключили в пресс-службе.

Ранее Минпросвещения РФ выпустило приказ, согласно которому школьные аттестаты будут маркировать QR-кодами. Их будут размещать на левой оборотной стороне титула.

