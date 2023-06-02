В комитете ГД по просвещению оценили предложение об отмене домашнего задания для учеников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Домашнее задание прививает детям дисциплину, но его стоит задавать в определенном количестве, чтобы не перегрузить их, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Я считаю, что задание – это не то что перегружать, задание и домашнее задание надо дозировать. Сказать о том, что, понимаете, школа, а потом идите, играйте – нет, зачем? Там учитель дозирует домашнее задание. Это приучает к дисциплине. Ребенок приходит, сделал задание – все, он свободен", – рассказал депутат.

По его мнению, подход, при котором детям задают определенное количество домашнего задания, позволяет им стремиться к его выполнению, после чего они могут идти отдыхать и играть.

"И школьник знает, приходя домой: покушал, привел себя порядок, садится: "Давай я в начале сделаю задание, после этого буду гулять, играть", – отметил Берулава.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила за сокращение количества домашних заданий, но не поддержала инициативу о полной отмене.

Она считает, что из-за большого количества задаваемых на дом уроков школьники меньше занимаются спортом, меньше гуляют и реже проводят время с друзьями.

До этого вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков предложил полностью отменить домашние задания для школьников.

По его словам, отсутствие домашнего задания является мировым опытом. Вместе с этим он выразил уверенность, что это станет разгрузкой как для детей, так и для педагогов.



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