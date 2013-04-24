24 апреля 2013, 14:05Технологии
В Первом меде открыли уникальную операционную
В Университетской клинической больнице №1 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова появилась уникальная операционная OR1 KarlStorz. Таких операционных в России единицы.
Хирурги уже успели испытать новое оборудование в ходе лапароскопической операции. Удобство операционной состоит в том, что врачи могут управлять множеством функций через сенсорный экран или голосовое управление, находясь при этом в стерильной зоне: регулировать яркость и тон освещения, настраивать видеоизображение высокой четкости (Full HD) на мониторах, регулировать положение пациента и многое другое, не отвлекаясь от основных этапов операции.
Это позволяет уменьшить затрату времени на подготовку и смену инструментов, записывать и документировать каждую операцию, транслировать операции для студентов.
Отметим, что 22 апреля в первом меде открылся новый операционный блок Клиники и кафедры факультетской хирургии, состоящий из пяти новых операционных.