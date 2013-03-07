Начисление выплат по беременности и родам

Читательницу M24.ru Юлию интересует вопрос о возможных выплатах беременным женщинам.

"Около месяца назад на вашем канале был хороший репортаж о том, на какие выплаты может рассчитывать работающая беременная женщина. Прошу прислать ссылку на материалы этого репортажа, если они размещены на вашем сайте. Спасибо ", - пишет Юлия.

Ответ Сетевого издания М24.ru



Добрый день, Юлия!

Репортаж о выплатах беременным женщинам вы можете посмотреть здесь.

Там есть вся необходимая Вам информация.



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