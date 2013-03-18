80 нелегальных мигрантов задержаны на западе столицы

Полицейские задержали 80 нелегальных мигрантов на западе столицы. Приезжие были обнаружены в ангарах в ходе рейда по пресечению нелегальной миграции.

В ходе рейда у одного из домов на Очаковском шоссе полицейские обнаружили ангары, в которых находилось 80 приезжих из Узбекистана и Таджикистана, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Задержанных доставили в отдел полиции, где будет принято решение об их дальнейшей судьбе. Все они находились в столице нелегально.