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Экономика

23 июля, 12:14

Почти 70 семей из Каширы и Серпухова получат новое жилье до конца лета

недвижимость

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новые квартиры получат 69 семей из городских округов Кашира и Серпухов, проживающих в аварийном жилье, сообщили в пресс-службе министерства имущественных отношений Московской области.

"Шесть семей в Ожерелье Каширского района получат квартиры на улице Пионерская в доме 20, а в Серпухове удастся переселить 63 семьи", – уточнили в ведомстве. Для переселенцев подготовили квартиры на бульваре 65 лет Победы, улицах Юбилейная, Центральная, Спортивная, Оборонная и Московском шоссе. Документы оформят до конца лета.

По словам главы министерства Андрея Аверкиева, квартиры передали из собственности Московской области городским округам. Жителей аварийных домов переселяют в порядке очереди. Правительство области и администрации муниципалитетов оформляют необходимые документы по мере появления возможности.

Москвичи получают новые квартиры по программе реновации. Жители старых пятиэтажек уже начали переезжать в новые дома. Всего за время реализации программы в комфортные квартиры переедут около миллиона горожан. Завершить переселение планируют в 2032 году.

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