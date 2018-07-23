Почти 70 семей из Каширы и Серпухова получат новое жилье до конца лета

23 июля, 12:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Новые квартиры получат 69 семей из городских округов Кашира и Серпухов, проживающих в аварийном жилье, сообщили в пресс-службе министерства имущественных отношений Московской области.
"Шесть семей в Ожерелье Каширского района получат квартиры на улице Пионерская в доме 20, а в Серпухове удастся переселить 63 семьи", – уточнили в ведомстве. Для переселенцев подготовили квартиры на бульваре 65 лет Победы, улицах Юбилейная, Центральная, Спортивная, Оборонная и Московском шоссе. Документы оформят до конца лета.
По словам главы министерства Андрея Аверкиева, квартиры передали из собственности Московской области городским округам. Жителей аварийных домов переселяют в порядке очереди. Правительство области и администрации муниципалитетов оформляют необходимые документы по мере появления возможности.
Москвичи получают новые квартиры по программе реновации. Жители старых пятиэтажек уже начали переезжать в новые дома. Всего за время реализации программы в комфортные квартиры переедут около миллиона горожан. Завершить переселение планируют в 2032 году.
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