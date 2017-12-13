В Москве здание из фильма "Ошибка резидента" продали за 34 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Здание в Москве из фильма "Ошибка резидента" продали за 34 миллиона рублей. "12 декабря АИЖК (Агентство ипотечного жилищного кредитования) провело аукцион по продаже нежилого здания и земельного участка площадью 5 соток в Москве. Победителем аукциона стало ООО "Строймаркет", передает РИА Новости.

Участок находится в 1-м проезде Подбельского, владение 14. Здание 1954-го года постройки в 1960–1980-е годы использовалось под размещение пункта проката и ремонта радиоаппаратуры. Дом известен по советскому фильму "Ошибка резидента" режиссера Вениамина Дормана. По сюжету там работал Михаил Тульев, персонаж – роль, которого исполнил Георгий Жженов.