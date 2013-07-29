На двух автобусных маршрутах в ЗАО появятся новые остановки

На двух автобусных маршрутах в Западном округе столицы появятся новые остановки. Изменения коснутся автобусов №575 и 668.

Автобус № 575, ранее следовавший до остановки "Кастанаевская улица", теперь будет ездить до станции метро "Кунцевская", сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Маршрут №668м будет следовать до остановки "поселок Кокошкина".

Таким образом, оба автобусных маршрута были продлены.