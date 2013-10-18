На северо-востоке Москвы временно отменяется движение трамвая №27

В Северо-Восточном округе столице на улице Прянишникова с 19 октября по 26 октября 2013 года отменяется движение трамваев №27 на участке от Соболевского проезда до метро "Дмитровская".

Изменения в движении связаны с ремонтом трамвайных путей в этом районе, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Трамваи № 27 будут следовать по трассе маршрута № 23 от метро "Войковская" до улицы Михалкова.

Одновременно организуется маршрут автобуса № 027 от метро "Дмитровская" до улицы Михалкова с трассой следования параллельно отмененному участку линии трамвая с разворотом под Михалковским путепроводом, со всеми существующими остановками.