На ряде маршрутов московских автобусов вводятся новые остановки

В ближайшую субботу, 20 апреля, на маршруте автобуса № 84 к Рижскому вокзалу вводится временная остановка "Метро "Динамо" на проезде между Милицейским переулком и Театральной аллеей и отменяется остановка "Путевой дворец" по пути к Белорусскому вокзалу. При этом остановка "Путевой дворец" на Ленинградском проспекте, актуальная для троллейбусов номер 12, 70, 82, 86 и автобусов номер 22, 84, 105к, временно вводится на маршрутах автобуса номер 105 к метро "Щукинская" номер 110 к метро "Сокол". Остановка автобуса номер 105 к метро "Щукинская" и номер 110 к метро "Сокол" - "Метро "Динамо" на Театральной аллее - будет перенесена на одноименную остановку автобусов номер 22, 84 и 105к на Ленинградском проспекте.

С воскресенья, 21 апреля изменится маршрут следования автобуса № 180, относящегося к Филевскому автобусному парку. По просьбе Совета ветеранов Можайского района и для улучшения транспортного обслуживания пассажиров после остановки "Кинотеатр "Минск" автобус будет следовать в противоположном направлении по Беловежской улице, Сколковскому шоссе, Вяземской улице и далее по своему маршруту до 66-го квартала Кунцева.