13 ноября 2013, 11:47

Транспорт

В Мытищах разукрасят олимпийские автобусы для Сочи

В подмосковных Мытищах началось оформление специальной символикой автобусов, предназначенных для обслуживания Олимпийских и Паралимпийских Игр в Сочи.

На боковых бортах автобусов появится надпись "SOCHI 2014" и слоган: "Сочи-2014. Жаркие. Зимние. Твои". Над лобовым стеклом водителя разместится логотип "Мострансавто", а на задних бортах автобусов появятся олимпийские круги, сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.

Разработано два цветовых решения: в холодных синих тонах и в теплых оранжевых.

Согласно сообщению, до начала января предстоит оформить 709 автобусов, которые после обслуживания Олимпиады выйдут на дороги Подмосковья.

