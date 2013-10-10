Движение трамваев по Дубининской улице закроется до 20 ноября

С 12 октября по 20 ноября закрывается движение трамваев по Дубининской улице на участке от Холодильного переулка до Зацепской площади. Это связано с проведением ремонтных работ, информирует пресс-служба ГУП "Мосгортранс".



Так, трамваи № 3 будут следовать от Балаклавского проспекта: станция метро "Тульская" - улица Серпуховский Вал; № 35 - от Новоконной площади: станция метро "Пролетарская" - Угрешская улица; № 38 - от конечной станции "Черемушки": Даниловский рынок - Нагатино; № 39 - станция метро "Университет" - станция метро "Тульская" - железно-дорожная платформа "ЗИЛ" с разворотом на кольце "Новоданиловский проезд".

"Вместо ночного трамвая № 3 с 22 часов будет работать ночной маршрут автобуса № 3н "Улица Академика Янгеля" – станция метро "Пролетарская". Интервал движения составит 30 минут", - говорится в сообщении.

Трамваи маршрута № 35к будут следовать по трассе под номером № 47к. При этом организуется маршрут автобуса № 35 от станции метро "Нагатинская" до станции метро "Пролетарская", добавляется в материале.