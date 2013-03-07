Форма поиска по сайту

07 марта 2013, 16:39

Транспорт

Автобус №832 меняет свое расписание с 14 марта

Автобус №832, маршрут которого проходит в Западном округе Москвы, меняет свой график. Как сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс", время работы теперь увеличено на 50 минут.

Так, первый автобус будет отправляться от спортивно-оздоровительного центра "Крылатское" к конечной станции "Крылатское" в 7: 40 (раньше был в 8:00).

Последний автобус будет отходить от конечной станции "Крылатское" к спортивно-оздоровительному центру "Крылатское" в 23:30 (раньше был в 23:00).

