Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 марта 2013, 15:09

Транспорт

Работу "интеллектуальных" остановок продлили до конца марта

Столичные власти решили продлить эксперимент по работе "интеллектуальных" остановок. Как сообщает информационный центр столичного правительства, работать новые конструкции будут до конца марта.

Остановки показывают время прибытия общественного транспорта. Сроки их работы было решено продлить для повышения точности прогноза.

Напомним, восемь таких конструкций установили 11 января на Тверской улице. На их электронных табло можно узнать расписание автобусов и троллейбусов, посмотреть объекты рядом с остановками и даже почитать новости.

Сайты по теме


наземный транспорт эксперименты умные остановки

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика