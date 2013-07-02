На дублере Рублевского шоссе появится новая остановка

C 6 июля в связи с окончанием строительства эстакады на Рублевском шоссе на маршрутах автобуса №№ 127, 129, 626, 660 организуется остановка "Крылатское" на дублере Рублевского шоссе (при следовании в центр).

Остановка появится между улицей Маршала Тимошенко и улицей Академика Павлова.

На маршрутах автобуса №№ 127, 129 на дублере Рублевского шоссе организуется остановка "Рубежный проезд" (при следовании в область).