Автобусы от Белорусского вокзала до МКАД будут ездить без турникетов

C 1 июля в Москве появится еще один автобусный маршрут - № 905 "75-й км МКАД" – "Белорусский вокзал". Он будет работать с 5 часов 45 минут до 22.00

Автобус будет следовать по Ленинградскому шоссе и Ленинградскому проспекту. При следовании в центр, по условиям организации движения, после остановки "Химкинская больница – Профилакторий" автобусы будут заезжать заезд на остановку "75-й км МКАД" для диспетчерского регулирования.

Как сообщили в пресс-службе Мосгортранса, в автобусах 905-го маршрута будут отключены турникеты. При этом порядок оплаты проезда сохраняется - на линии осуществляется контроль. Напомним, в июне в рамках пилотного проекта турникеты были убраны из трамвая №17.

Кроме того, с 1 июля изменится режим работы автобуса № 858. В последний рейс автобусы этого маршрута будут отправляться от станции метро "Бульвар Дмитрия Донского": по рабочим дням - в 1.30 (вместо 1.04), по выходным дням - в 1.36 (вместо 1.15).