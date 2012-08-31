Экипаж яхты "Скорпиус" будет искать Землю Санникова

Экипаж российской яхты "Скорпиус", совершающей двойное кругосветное путешествие, отправился на поиски легендарной Земли Санникова в Северном Ледовитом океане.

В четверг во время сеанса связи с судном, бросившим якорь у острова Беннетта в Северо-Восточном море, руководитель парусной полярной экспедиции Сергей Низовцев неожиданно заявил, что команда яхты решила попробовать отыскать Землю Санникова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь экспедиции Анна Субботина.

Низовцев признался, что как и любой мореплаватель, всегда мечтал совершить географическое открытие и его не пугает опасное путешествие в погоне за островом-призраком.

Земля Санникова - это остров-призрак, который якобы видели некоторые исследователи к северу от Новосибирских островов. Впервые о нем сообщил зверопромышленник Яков Санников, опытный путешественник, открывший острова Столбовой и Фаддеевский. Он увидел загадочную землю и попробовал добраться до нее, но потерпел неудачу. По словам Санникова, над "морем поднимались высокие каменные горы".

После этого многие полярные путешественники пытались найти Землю Санникова и нередко видели предполагаемый остров на горизонте, но всякий раз в силу различных причин искатели не могли добраться до него. Барону Толлю, знаменитому исследователю Арктики, попытка найти остров-призрак стоила жизни. В 1902 году в ходе экспедиции на шхуне "Заря" Толль погиб.

Попытки отыскать Землю Санникова не прекращаются и по сей день. Стоит отметить, что это не единственный остров-призрак в Северном Ледовитом океане. Современная наука придерживается точки зрения, что Земля Санникова и другие ей подобные острова были айсбергами, поверх льда которых находился небольшой слой грунта. Таким образом, легендарный остров мог просто растаять.