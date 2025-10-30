Магнитная буря уровня G1 началась на Земле

Фото: 123RF.com/pitris

Последняя в октябре 2025 года магнитная буря началась на Земле, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, прошедшие бури наблюдались 1–3, 12 и 18–19 октября. В настоящее время количество возмущений геомагнитного поля является повышенным второй месяц подряд.

В лаборатории подчеркнули, что возмущения изначально ожидались умеренными и пока соответствуют прогнозу. Буря зарегистрирована на уровне G1 с перспективами роста не более чем до G2.

Этого события хватило для значительного усиления зоны полярных сияний, которая в течение часа опускалась до широт Москвы, но не была заметна из-за того, что в центральной части РФ еще слишком светло.

"Тем не менее пока сохраняются шансы, что полярный овал сохранит интенсивность до наступления темноты", – уточнили ученые.

Ранее на поверхности Солнца зафиксировали 5 вспышек. Они произошли 18 октября. Первую вспышку зарегистрировали в 03:00, вторую – в 05:39, третью – в 09:39, четвертую – в 09:58, пятую – в 13:51. Последняя была предпоследнего класса (М) и длилась 22 минуты.