Корабль "С. П. Королев" отстыковался от МКС

Фото: vk.com/roscosmos

Корабль "С. П. Королев" ("Союз МС-21") с тремя космонавтами на борту отстыковался от узлового модуля "Причал" российского сегмента МКС, сообщает ТАСС.

На корабле находятся космонавты "Роскосмоса" Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Борт переключится на автономный полет, около 13:03 включит двигатели на торможение и сойдет с орбиты.

Приземлиться аппарат должен юго-восточнее города Жезказгана в Казахстане в 13:57. На Землю в спускаемом аппарате вернутся и возвращаемые грузы, среди которых результаты экспериментов, герб и устав Москвы, икона Георгия Победоносца, мяч для регби и копия Знамени Победы, которая побывала в открытом космосе.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "С. П. Королев" и космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым стартовала с площадки № 31 космодрома Байконур 18 марта. За этот период прошло шесть коррекций орбиты и пять выходов в открытый космос, во время которых был интегрирован манипулятор ERA.



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