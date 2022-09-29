Корабль "С. П. Королев" отстыковался от МКС

Фото: vk.com/roscosmos
Корабль "С. П. Королев" ("Союз МС-21") с тремя космонавтами на борту отстыковался от узлового модуля "Причал" российского сегмента МКС, сообщает ТАСС.
На корабле находятся космонавты "Роскосмоса" Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Борт переключится на автономный полет, около 13:03 включит двигатели на торможение и сойдет с орбиты.
Приземлиться аппарат должен юго-восточнее города Жезказгана в Казахстане в 13:57. На Землю в спускаемом аппарате вернутся и возвращаемые грузы, среди которых результаты экспериментов, герб и устав Москвы, икона Георгия Победоносца, мяч для регби и копия Знамени Победы, которая побывала в открытом космосе.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "С. П. Королев" и космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым стартовала с площадки № 31 космодрома Байконур 18 марта. За этот период прошло шесть коррекций орбиты и пять выходов в открытый космос, во время которых был интегрирован манипулятор ERA.
"Бауманский" экипаж вернется на Землю и приземлится в степях Казахстана
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