Специалисты восстановили связь с ангольским спутником

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Специалисты восстановили связь со спутником "Ангосат" из Анголы, сообщил источник в "Роскосмосе". Ранее предполагалось, что аппарат мог выйти из строя из-за короткого замыкания, сообщает "Газета.ру".

Ангольский спутник "Ангосат" разработала корпорация "Энергия". Его запустили с "Байконура" 26 декабря. На следующий день связь с аппаратом была потеряна. Информация перестала поступать уже после того, как спутник вышел на орбиту.

Специалисты продолжали работать над восстановлением связи утром 28 декабря. Звучали предположения о том, что спутник вышел из строя.