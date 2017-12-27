Редкая Суперлуна взойдет в первый день нового года

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Редкое Суперлуние можно будет наблюдать в первый день нового года. Если погода будет ясной и безоблачной, необычайно яркая Луна будет сиять в небе над столицей с вечера 1 января до утра 2 января, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Как пояснили сотрудники планетария, во время этого редкого астрономического явления разница между перигеем и полнолунием составит всего 4,5 часа, а в 00:56 по Москве 2 января Луна приблизится к Земле на рекордные 356,5 тысячи километров. Кроме того, в полночь Суперлуна будет располагаться высоко над созвездием Ориона, в Близнецах, поэтому все, кто интересуется астрономией, смогут наблюдать красивую картину в небе.

Фото: пресс-служба Московского планетария



По словам специалистов, раз в году лунный диск предстает перед жителями Земли очень большим и один раз – очень маленьким. Полнолуние, когда спутник Земли проходит точку перигея, находясь на минимальном расстоянии от нашей планеты, в астрономии называют суперлунием года. В это время Луна выглядит на 14 процентов крупнее и на 30 процентов ярче, чем когда проходит наиболее удаленную точку – апогей.

Фото: пресс-служба Московского планетария



Отмечается, что первое суперлуние наблюдалось 3 декабря нынешнего года, а 31 января 2018 года это явление совпадет по времени с полным затмением Луны.