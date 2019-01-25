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10:46

Названы природные стимуляторы иммунитета для борьбы с гриппом

наука еда

10:46

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Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Как правильно питаться в период ОРВИ и гриппа, рассказал специалист-диетолог Рик Хэй. По его словам, можно избежать простуды, если следовать нескольким простым рекомендациям, пишет "Вечерняя Москва".

В первую очередь, эксперт посоветовал включить в зимний рацион шалфей и бузину. Он пояснил, что содержащиеся в этих растениях вещества помогают укрепить дыхательную систему. Шалфей обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, а сироп бузины способен облегчить симптомы простуды на четыре дня быстрее других средств, отметил Хэй.

Кроме того, подчеркнул специалист, еда должна быть красочной, хотя, разумеется, не из-за искусственных красителей. Фрукты и овощи, которые от природы имеют яркую окраску, богаты фитонутриентами, витаминами и минералами, напомнил Хэй. В холода очень полезно есть пряные овощные супы, орегано, имбирь, чеснок. Они не только делают вкус блюд более насыщенным, но и согревают, а также обладают бактерицидным и противовирусным действием.

Эксперт призвал не забывать каждый день употреблять фрукты и овощные соки. Они повышают уровень антиоксидантов и могут стать надежными союзниками в борьбе с инфекциями.

Ранее Роспотребнадзор посоветовал включить в рацион киви и цитрусовые. Эти вкусные фрукты очень полезны для профилактики ОРВИ, пояснили в ведомстве. Россиянам также рекомендовали регулярно есть молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу и говядину. Они содержат витамины А, С, цинк и кальций.

наука еда

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