Ученые создали новый препарат для борьбы с облысением

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Ученые из Южной Кореи нашли новый эффективный метод борьбы с облысением. Оказалось, что восстановлению волос препятствуют белки, которые вырабатываются в организме лысеющих людей.

Специалисты выявили две группы белков, не позволяющих волосам расти: CXXC5 и DSH. Когда они взаимодействуют, волосяные фолликулы перестают регенерироваться.

Эксперты из университета Йонсей создали препарат, умеющий блокировать соединение вышеуказанных белков, сообщают "Аргументы недели". Лекарство уже прошло первые испытания на людях. Добровольцы сообщили о заметных результатах уже через 28 дней.

Ранее британские ученые заявили, что причины раннего облысения мужчин кроются в генах, которые они унаследовали по материнской линии. Среди ведущих к выпадению волос генов есть и тот, что отвечает за выработку тестостерона. О его влиянии на облысение было известно и ранее.