Ученые уточнили возраст Луны

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Ученые выяснили, что минимальный возраст Луны составляет 4,46 миллиарда лет, что на 40 миллионов лет больше, чем считалось ранее. Результаты исследования опубликовал журнал Geochemical Perspectives Letters.

Исследователи продолжают изучать образцы лунных пород, доставленных во время миссии "Аполлон-17" в 1972 году. В этот раз ученые пользовались методом атомно-зондовой томографии, изучив циркон, который содержится в недрах Луны.

Они смогли построить трехмерную карту атомов и проанализировали структуру кристалла, что и помогло определить возраст спутника Земли.

Эти результаты ученые получили еще в 2021 году, однако тогда их раскритиковали коллеги за неточность расчетов. В этот раз они воспользовались более тонким ионным зондом и получили такие же результаты.

"Анализ атомного пространственного разрешения отдельных минеральных зерен демонстрирует отсутствие наномасштабной кластеризации свинца, что подтверждает древний возраст образования лунного циркона в образце 72255 4,46 миллиарда лет назад. <...> Это обеспечивает минимальный возраст формирования Луны в пределах 110 миллионов лет после образования Солнечной системы", – уточняется в статье.

Ранее астрономы из Лондона смогли выяснить, когда во Вселенной возникли первые звезды. Для исследования ученые проанализировали данные, которые были получены с помощью телескопов "Спитцер" и "Хаббл".

Благодаря им специалисты смогли установить возраст галактик и выяснили, что первые звезды возникли, когда возраст Вселенной составлял 250–300 миллионов лет.

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