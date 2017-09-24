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24 сентября 2017, 11:08

Наука

США запустили ракету Atlas V со спутником-разведчиком

Фото: Zuma/ТАСС/Spacex

Ракета-носитель Atlas V с секретным спутником-разведчиком стартовала со стартового комплекса базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии, сообщает портал NASA Spaceflight.

Запуск планировался еще 22 сентября, но был отложен в последнюю минуту из-за необходимости заменить батарею на разгонном блоке носителя. Спутник NROL-42 принадлежит Национальному управлению военно-космической разведки (НУВКР), однако подробности о его целях и задачах не сообщаются.

По мнению экспертов NROL-42 должен оперативно фиксировать ракетные запуски в Северном полушарии.

Для United Launch Alliance (ULA) – основного поставщика ракетных технологий для Пентагона – этот запуск стал седьмым по счету и 121-м с момента основания компании в 2006 году. Компания является совместным предприятием авиационных гигантов Boeing и Lockheed Martin. Число миссий ULA, выполненных для НУВКР, достигло 25.

наука за рубежом
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