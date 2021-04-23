Часть улиц Москвы перекроют из-за подготовки к параду Победы

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

15:09

Полностью развернуть национальную станцию РФ на орбите планируется к 2035 году

наука

Фото: twitter.com/Rogozin

Российскую национальную станцию на орбите планируется полностью развернуть к 2035 году. Данный процесс будет организован в два этапа, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Россия с 2025 года намерена покинуть проект МКС и строить свою национальную орбитальную станцию.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что Россия будет строить данную станцию самостоятельно, поскольку только таким образом ее можно сделать хорошо.

Он также подчеркнул, что первый ее модуль планируют подготовить к запуску в 2025 году. Им станет научно-энергетический модуль, который изначально предназначался для интеграции в российский сегмент МКС.

Россия объявила об уходе из проекта МКС с 2025 года

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать