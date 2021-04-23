Полностью развернуть национальную станцию РФ на орбите планируется к 2035 году

Фото: twitter.com/Rogozin

Российскую национальную станцию на орбите планируется полностью развернуть к 2035 году. Данный процесс будет организован в два этапа, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Россия с 2025 года намерена покинуть проект МКС и строить свою национальную орбитальную станцию.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что Россия будет строить данную станцию самостоятельно, поскольку только таким образом ее можно сделать хорошо.

Он также подчеркнул, что первый ее модуль планируют подготовить к запуску в 2025 году. Им станет научно-энергетический модуль, который изначально предназначался для интеграции в российский сегмент МКС.