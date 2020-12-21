Ученые нашли способ точно предсказывать тяжесть течения COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Японские ученые нашли способ точно определять тяжесть течения коронавируса, сообщает medRxiv.
Специалисты обнаружили прямую корреляцию между количеством РНК вируса SARS-CoV-2 в крови пациента и тяжестью течения COVID-19.
В исследовании приняли участие 56 пациентов с коронавирусом. Специалисты сравнили анализы вирусной РНК в их крови с ПЦР-тестами из носоглотки. Оказалось, что РНК-эмиссия наблюдалась у 100% критических пациентов, а у легких и бессимптомных ее не было совсем.
В связи с этим ученые предположили, что назначать более точное лечение поступившему пациенту с COVID-19 позволит простой анализ крови.
Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, почему иногда не все члены семьи заражаются COVID-19. По словам специалиста, этому способствует интерферон, который присутствует в больших количествах у людей, ведущих здоровый образ жизни.
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