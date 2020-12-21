Гинцбург объяснил, почему не все члены семьи заражаются COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, почему иногда не все члены семьи заражаются COVID-19. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам специалиста, этому способствует интерферон, который присутствует в больших количествах у людей, ведущих здоровый образ жизни.

"Данный белок характерен для врожденного иммунитета. У незаболевших людей на первой фазе иммунного ответа заканчивается весь инфекционный процесс", – пояснил Гинцбург.

Ранее центр имени Гамалеи и компания AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.

К соглашению также присоединились Российский фонд прямых инвестиций и компания "Р-Фарм". Владимир Путин поздравил представителей организации с подписанием меморандума в формате видеоконференции.