Москва 24: представители РАН расскажут о развитии российской науки

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22 февраля в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему "ИНИОН: российская наука в условиях глобальной турбулентности".

Об инновационно-технологическом развитии страны, сохранении и пополнении уникальных библиотечных фондов, привлечении молодежи в науку и многом другом будут рассказывать:



член-корреспондент РАН, директор ИНИОН РАН Алексей Кузнецов;

член-корреспондент РАН, заместитель президента РАН Владимир Иванов;

заместитель директора ИНИОН РАН по научной работе, руководитель Центра научно-информационных исследований по науке, образованию и технологиями Елена Гребенщикова.

Смотрите прямую трансляцию 22 февраля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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