16:05События
Москва 24: представители РАН расскажут о развитии российской науки
Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
22 февраля в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему "ИНИОН: российская наука в условиях глобальной турбулентности".
Об инновационно-технологическом развитии страны, сохранении и пополнении уникальных библиотечных фондов, привлечении молодежи в науку и многом другом будут рассказывать:
- член-корреспондент РАН, директор ИНИОН РАН Алексей Кузнецов;
- член-корреспондент РАН, заместитель президента РАН Владимир Иванов;
- заместитель директора ИНИОН РАН по научной работе, руководитель Центра научно-информационных исследований по науке, образованию и технологиями Елена Гребенщикова.
Смотрите прямую трансляцию 22 февраля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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