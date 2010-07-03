Запуск грузового корабля Dragon к МКС отложили до 22 июля

Старт американского грузового корабля Dragon к Международной космической станции (МКС), запланированный на 21 июля, перенесли, сообщает РИА Новости.
Планировалось, что корабль запустят 21 июля в 19:35 по восточному американскому времени (22 июля в 02:35 мск), его прибытие на МКС намечалось 23 июля. Теперь же пуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon ожидается не ранее 22 июля. Ракету запустят с космодрома на мысе Канаверал.
Причиной переноса стала задержка тестового прожига двигателей первой ступени ракеты на стартовом комплексе, который откладывался.
За последние семь лет к МКС были отправлены 18 американских грузовых кораблей Dragon, созданных компанией SpaceX Илона Маска. Один из кораблей не долетел до станции из-за аварии ракеты Falcon 9.
Ранее компания SpaceX сообщила о нештатной ситуации, которая произошла 20 апреля во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon (Dragon-2) на мысе Канаверал в США. Авария закончилась взрывом и потерей корабля.
В начале марта в Сети появились кадры стыковки космического корабля Crew Dragon с Международной космической станцией. На видео можно было разглядеть, как аппарат в автоматическом режиме причалил к стыковочному модулю Harmony. При этом он использовал международный адаптер IDA.
Первая в истории стыковка американского непилотируемого корабля со станцией состоялась 3 марта в 13:51 по московскому времени. Корабль, на борту которого находился манекен Эллен Рипли, доставил на станцию груз массой почти 200 килограммов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.