Запуск грузового корабля Dragon к МКС отложили до 22 июля

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Старт американского грузового корабля Dragon к Международной космической станции (МКС), запланированный на 21 июля, перенесли, сообщает РИА Новости.

Планировалось, что корабль запустят 21 июля в 19:35 по восточному американскому времени (22 июля в 02:35 мск), его прибытие на МКС намечалось 23 июля. Теперь же пуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon ожидается не ранее 22 июля. Ракету запустят с космодрома на мысе Канаверал.

Причиной переноса стала задержка тестового прожига двигателей первой ступени ракеты на стартовом комплексе, который откладывался.

За последние семь лет к МКС были отправлены 18 американских грузовых кораблей Dragon, созданных компанией SpaceX Илона Маска. Один из кораблей не долетел до станции из-за аварии ракеты Falcon 9.

Ранее компания SpaceX сообщила о нештатной ситуации, которая произошла 20 апреля во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon (Dragon-2) на мысе Канаверал в США. Авария закончилась взрывом и потерей корабля.

В начале марта в Сети появились кадры стыковки космического корабля Crew Dragon с Международной космической станцией. На видео можно было разглядеть, как аппарат в автоматическом режиме причалил к стыковочному модулю Harmony. При этом он использовал международный адаптер IDA.

Первая в истории стыковка американского непилотируемого корабля со станцией состоялась 3 марта в 13:51 по московскому времени. Корабль, на борту которого находился манекен Эллен Рипли, доставил на станцию груз массой почти 200 килограммов.