Ученые впервые изучили поверхность самого загадочного спутника Сатурна

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Ученым впервые удалось изучить поверхность Титана, который является одним из самых загадочных спутников Сатурна. Поверхность этого спутника плотно окутана непрозрачной атмосферой, поэтому изучить ее удалось не сразу.

Данные были получены благодаря зонду "Гюйгенс", который проник в нижние слои атмосферы и совершил 2,5-часовой пролет, сделав фотографии, сообщает Мир24.

На снимках видны реки и озера, заполненные жидкостью. Ученые предполагают, что это этан и метан, так как температура на Титане равна 180 градусам по Цельсию и реки не могут быть заполнены водой.

Кроме того, благодаря исследованию при помощи ультракрасного спектрометра выяснилось, что экваториальные области имеют равномерный коричневый оттенок, а ближе к полюсам встречаются голубоватые и фиолетовые оттенки. Предположительно это места, богатые водяным льдом.

Ранее в NASA узнали, что кольца Сатурна могут исчезнуть менее чем через 100 миллионов лет. Из-за гравитации частицы льда, из которого в основном состоят кольца, притягиваются к планете. Это становится причиной их стремительного истощения. По словам одного из авторов работы, вся система колец исчезнет через 300 миллионов лет.