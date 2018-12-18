Такой характер: Сатурн останется без колец

В NASA узнали, что кольца Сатурна могут исчезнуть менее чем через 100 миллионов лет, сообщает Phys.org.
Из-за гравитации частицы льда, из которого в основном состоят кольца, притягиваются к планете. Это становится причиной их стремительного истощения.
По словам одного из авторов работы, вся система колец исчезнет через 300 миллионов лет. Однако данные аппарата "Кассини" свидетельствуют, что кольца просуществуют меньше 100 миллионов лет. Возраст Сатурна составляет более четырех миллиардов лет.
Вопросы происхождения и возраста колец Сатурна давно тревожат исследователей. Одни считают, что они появились вместе с планетой, другие – что образовались гораздо позднее. Результаты исследования показали, что возраст колец вряд ли превышает 100 миллионов лет. В этом случае они могли сформироваться при столкновении ледяных спутников на орбите планеты.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.