Такой характер: Сатурн останется без колец

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В NASA узнали, что кольца Сатурна могут исчезнуть менее чем через 100 миллионов лет, сообщает Phys.org.

Из-за гравитации частицы льда, из которого в основном состоят кольца, притягиваются к планете. Это становится причиной их стремительного истощения.

По словам одного из авторов работы, вся система колец исчезнет через 300 миллионов лет. Однако данные аппарата "Кассини" свидетельствуют, что кольца просуществуют меньше 100 миллионов лет. Возраст Сатурна составляет более четырех миллиардов лет.

Вопросы происхождения и возраста колец Сатурна давно тревожат исследователей. Одни считают, что они появились вместе с планетой, другие – что образовались гораздо позднее. Результаты исследования показали, что возраст колец вряд ли превышает 100 миллионов лет. В этом случае они могли сформироваться при столкновении ледяных спутников на орбите планеты.