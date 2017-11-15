Ученые нашли "кузину" Земли, на которой год длится неделю

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Ученые нашли планету, похожую по климату на Землю. Однако год на ней длится всего десять дней.

Небесный объект находится в созвездии Девы в центральной части "зоны жизни". По словам астрономов, обнаружить его удалось с помощью спектрографа HARPS, установленного в Чили, и методик анализа данных и "удаления" шума из них. Открытие – результат наблюдений за более чем 10 лет, сообщает издание Astronomy & Astrophysics.

Сначала ученые заметили необычные колебания в спектре звезды Ross 128 – красного карлика размером не более одной десятой Солнца. Затем выяснилось, что вокруг звезды вращается маленькая планета.

Она схожа с Землей по массе – ее показатель примерно в 1,3 раза выше, кроме того, планета получает почти в 1,4 раза больше света. Возраст планеты – примерно пять миллиардов лет. По мнению ученых, в таких условиях там достаточно мягкий и благоприятный климат для появления жизни.

В будущем ученые изучат, как эти факторы могут влиять на обитаемость. Отмечается, что наблюдения проведут с помощью телескопов TESS и "Джеймс Уэбб". Планета находится на относительно близком расстоянии от Земли – 11 световых лет, а также медленно сближается с Солнцем.

Ранее астрономам уже удавалась обнаружить других многочисленных "двойников" Земли. В августе ученые заметили, что вокруг звезды в созвездии Кита вращаются сразу четыре планеты, похожие на Землю. А в системе TRAPPIST-1, как считают американские планетологи, сходство с нашей планетой по структуре и атмосфере имеют практически все объекты.

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