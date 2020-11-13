Демоверсию Географического диктанта опубликовали в Сети

Фото: пресс-служба РГО

Русское географическое общество (РГО) опубликовало демонстрационную версию Географического диктанта. Международная просветительская акция пройдет с 29 ноября по 6 декабря 2020 года. Попробовать свои силы и пройти демоверсию диктанта можно до 23:59:59 28 ноября 2020 года (по московскому времени). Английская версия будет опубликована позже.

Демовариант максимально приближен к формату предстоящего мероприятия, чтобы все желающие могли попробовать свои силы и потренироваться. Он также состоит из 40 вопросов. Первая часть включает 10 довольно простых заданий, вторая – 30 более сложных, требующих образного мышления и логики. Время написания ограничено 45 минутами. В демонстрационную версию также вошли задания, присланные участниками конкурса, прошедшего весной.

Географический диктант пройдет с 29 ноября по 6 декабря, в акции задействовано свыше 5 200 очных площадок по всему миру. В России написать диктант можно будет на необычных площадках – начиная от крейсера "Аврора" и заканчивая визит-центром Государственного заповедника "Командорский". Акция также пройдет в онлайн-формате с 14:00 29 ноября и до 14:00 (по московскому времени) 6 декабря 2020 года на сайте dictant.rgo.ru. Для участия не требуется предварительная регистрация, а результат можно узнать сразу.