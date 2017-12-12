Эксперт оценил планы Трампа по возобновлению полетов американцев на Луну

12 декабря, 12:29
Фото: ТАСС/Dominique A. Pineiro/Zuma
Член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин заявил, что для возобновления программы полетов американцев на Луну и Марс необходимо увеличение бюджета NASA.
Сейчас он составляет около 19 миллиардов долларов. Для освоения Луны нужен абсолютно новый технологический задел, пояснил Ионин. Он вспомнил первый этап выхода человечества в космос. Это было возможно, когда государство понимало важность сосредоточения на этом направлении колоссальных финансовых, интеллектуальных и технических ресурсов, считает эксперт. В результате этого сосредоточения появился тот технологический задел, на котором до сих пор держится мировая космонавтика, добавил он. Чтобы совершить следующий прорыв, следует сделать то же самое.
"Поэтому я поверю во все это, только когда увижу, что бюджет NASA увеличится в два раза. Тогда я скажу: да, серьезно", – цитирует RT заключение Ионина.
Ранее американский лидер Дональд Трамп поручил NASA возобновить космическую программу полетов человека на Луну. Президент США подписал соответствующую директиву. Как заявил Трамп, Штаты создадут основу для возможной миссии на Марс. Он подчеркнул, что это важный шаг для возвращения американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года для долговременных исследований.
Российские сенатор Алексей Пушков высмеял инициативу Трампа. По мнению политика, без российских двигателей американцы никуда добраться не смогут.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: