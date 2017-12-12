Эксперт оценил планы Трампа по возобновлению полетов американцев на Луну

Фото: ТАСС/Dominique A. Pineiro/Zuma

Член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин заявил, что для возобновления программы полетов американцев на Луну и Марс необходимо увеличение бюджета NASA.

Сейчас он составляет около 19 миллиардов долларов. Для освоения Луны нужен абсолютно новый технологический задел, пояснил Ионин. Он вспомнил первый этап выхода человечества в космос. Это было возможно, когда государство понимало важность сосредоточения на этом направлении колоссальных финансовых, интеллектуальных и технических ресурсов, считает эксперт. В результате этого сосредоточения появился тот технологический задел, на котором до сих пор держится мировая космонавтика, добавил он. Чтобы совершить следующий прорыв, следует сделать то же самое.

"Поэтому я поверю во все это, только когда увижу, что бюджет NASA увеличится в два раза. Тогда я скажу: да, серьезно", – цитирует RT заключение Ионина.

Ранее американский лидер Дональд Трамп поручил NASA возобновить космическую программу полетов человека на Луну. Президент США подписал соответствующую директиву. Как заявил Трамп, Штаты создадут основу для возможной миссии на Марс. Он подчеркнул, что это важный шаг для возвращения американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года для долговременных исследований.

Российские сенатор Алексей Пушков высмеял инициативу Трампа. По мнению политика, без российских двигателей американцы никуда добраться не смогут.