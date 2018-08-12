В Роскосмосе анонсировали встречу Рогозина и директора NASA на Байконуре

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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин намерен встретиться с директором NASA Джимом Брайденстайном на Байконуре в октябре 2018 года, рассказал руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.

Ранее Джим Брайденстайн завил, что рассчитывает в ближайшем будущем встретиться с главой Роскосмоса. По его словам, агентству и госкорпорации нужно будет разобраться со всеми препятствиями в российско-американских отношениях, мешающих освоению космоса.

Глава NASA выразил уверенность, что стороны смогут найти решение для всех проблем.