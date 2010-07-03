В России создадут космический банк

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Генеральный директор Роскосмоса подписал документ, в котором говорится о создании на базе Фондсервисбанка Роскосмосбанка. В документе, на который ссылается ТАСС, уточняется, что 100% банка принадлежит госкорпорации.

Уточняется, что новой кредитной организации перейдут функции "казначейства для контроля всей контрактно-договорной работы предприятий ракетно-космической отрасли".

Фондсервисбанк был основан в 1994 году, главным акционером (78,88%) являлась компания "Союз". Банк специализировался на обслуживании предприятий оборонно-промышленного комплекса и других высокотехнологических отраслей, в том числе Роскосмоса.

В мае 2018 года Центробанк начала процедуру санации (финансового оздоровления) Фондсервисбанка, после чего новым инвестором банка стал Роскосмос.