Астрономы заявили о возможной обитаемости ближайшей "кузины" Земли

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Ближайшая к нам землеподобная планета Ross 128b должна иметь "земной" состав недр и мягкий климат. Астрономы считают, что это может говорить о существовании жизни на ее поверхности, сообщается в статье из Astrophysical Journal Letters.

Красного карлика ученые нашли год назад. Его размер равен десятой части Солнца, планета находится в созвездии Девы на расстоянии в 11 световых лет от Земли. Ее масса примерно в 1,3 раза выше, чем у Земли, и она получает примерно в 1,4 раза больше света.

Возраст Ross 128 достигает порядка пяти миллиардов лет. Это означает, что на ней господствует достаточно мягкий и ровный климат, более пригодный для жизни, чем в системе TRAPPIST-1 и на Проксиме Центавра b – двух других близких "кузинах" Земли.

Согласно наблюдениям, раскаленные поверхностные слои Ross 128 содержат в себе в среднем столько же углерода, титана и железа, что и Солнце. Это означает, что вращающаяся вокруг него планета имеет примерно "земной" состав и плотность, хотя ее ядро будет чуть больше и плотнее. Все это свидетельствует о том, что планета действительно ближе к Земле по своему устройству, чем остальные ближайшие миры, найденные у красных карликов в последние три года.