Умер командовавший первым облетом Луны астронавт Борман

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Американский астронавт Фрэнк Борман, который командовал космическим кораблем "Аполлон-8", совершившим первый пилотируемый облет Луны в 1968 году, умер на 96-м году жизни. Об этом сообщается на сайте аэрокосмического ведомства США (NASA).

В сообщении уточнили, что Борман скончался 7 ноября в городе Биллингс в штате Монтана.

"Астронавт Фрэнк Борман был настоящим американским героем", – говорится в заявлении.

Борман родился 14 марта 1928 года в городе Гэри штата Индиана. В 1950 году поступил на службу в ВВС США в качестве летчика. Позднее присоединился к NASA, где стал инструктором школы пилотов аэрокосмических исследований.

В 1965 году он впервые полетел в космос в качестве командира экипажа корабля Gemini 7. Второй раз Борман побывал в космосе в 1968 году на "Аполлоне-8".

В июле 1969 года Борман посетил СССР. В октябре того же года лицо астронавта появилось на обложке альбома Led Zeppelin II, который критики считают наиболее влиятельным рок-альбомом всех времен.