Названы причины распространения заразного рака

Фото: AP/Rob Griffith

Ученые Кембриджского университета подробно описали два вида заразного злокачественного заболевания, поражающего тасманийского дьявола. Также они назвали причины, по которым этот вид млекопитающих более восприимчив к такому типу рака, чем другие животные. Об этом сообщает "Дни.ру".

Всего известно о восьми разновидностях так называемого трансмиссивного рака. Они поражают собак, сумчатых тасманийских дьяволов и морских двустворчатых моллюсков.

Ранее эксперты считали, что сумчатые получали это заболевание случайным образом. Однако открытие второго типа заразных злокачественных опухолей привело их к заключению, что тасманийские дьяволы имеют предрасположенность к уязвимости перед раком.

Выяснилось, что появлению обоих разновидностей патологии способствуют схожие мутации, а развиваются опухоли примерно из одних и тех же тканей. Заражение происходит, когда животные кусают друг друга за морду во время борьбы за еду.

Еще одной причиной их слабого иммунитета могли стать люди, сокращающие их численность. Это привело к уменьшению генетического разнообразия, которое необходимо для повышения устойчивости иммунной системы к злокачественным клеткам.

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