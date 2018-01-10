Ученые узнали, почему женщины живут дольше мужчин

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Ученые из Дании и Германии выяснили, почему женщины живут дольше мужчин.

Исследователи проанализировали данные о смертности и рождаемости в разных странах во времена бедствий. Оказалось, что даже в тяжелых условиях женщины проживали дольше. Эту способность ученые связали с естественными биологическими особенностями женского организма, сообщают "Дни.ру".

Так, во время голода в Швеции 1866–1868 годов женщины погибали позже мужчин. Продолжительность жизни представительниц прекрасного пола была также выше примерно на четыре года в XIX веке в годы "картофельного голода" в Ирландии. Женщины жили дольше во время эпидемии кори в Исландии, бума работорговли в Тринидаде и массового возвращения освобожденных афроамериканцев в Либерии.

По мнению специалистов, данные свидетельствуют о существовании физиологических механизмов, поддерживающих жизнь в теле женщин. Они предполагают, что секрет заключается в женских половых гормонах.

Ранее сообщалось, что ученые Московского государственного университета разработали замедляющий старение препарат.