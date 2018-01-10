В Австралии нашли птиц с невероятно черным цветом крыльев

Фото:
Ученые нашли в Австралии птиц, черные перья которых могут поглощать 99,95 процента попадающего на них света. Об этом сообщает "Газета.ру".
Большинство райских птиц обитает на Новой Гвинее. По мнению исследователей, такие перья появились у них благодаря половому отбору. Самки этих птиц обычно коричневые, а самцы – яркие и пестрые. При этом у некоторых особей встречаются очень темные перья, которые по насыщенности цвета могут соперничать с самым черным веществом в мире Vantablack.
Vantablack – материал, который способен поглощать 99,965 процента света, британские исследователи создали в 2014 году. Он настолько темный, что при взгляде на него человеческий глаз не в состоянии понять, что он видит, так как все контуры и формы предмета абсолютно теряются. Большей поглощательной способностью обладают лишь черные дыры.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: