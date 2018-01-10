В Австралии нашли птиц с невероятно черным цветом крыльев

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Ученые нашли в Австралии птиц, черные перья которых могут поглощать 99,95 процента попадающего на них света. Об этом сообщает "Газета.ру".

Большинство райских птиц обитает на Новой Гвинее. По мнению исследователей, такие перья появились у них благодаря половому отбору. Самки этих птиц обычно коричневые, а самцы – яркие и пестрые. При этом у некоторых особей встречаются очень темные перья, которые по насыщенности цвета могут соперничать с самым черным веществом в мире Vantablack.

Vantablack – материал, который способен поглощать 99,965 процента света, британские исследователи создали в 2014 году. Он настолько темный, что при взгляде на него человеческий глаз не в состоянии понять, что он видит, так как все контуры и формы предмета абсолютно теряются. Большей поглощательной способностью обладают лишь черные дыры.