Москва онлайн: лекция ректора МГУ и шоу дронов пройдут на открытии фестиваля NAUKA 0+

Фото: Москва 24/Никита Симонов

9 октября в фундаментальной библиотеке МГУ состоится церемония открытия XV Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+. С вступительным словом обратятся представители правительства Москвы, ректор МГУ Виктор Садовничий, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, помощник президента Андрей Фурсенко.

Фестиваль NAUKA 0+ – это один из самых масштабных в мире социальных проектов в области популяризации науки. В нем традиционно принимают участие вузы, музеи, а также известные отечественные и иностранные ученые. Главной темой этого года станет физика будущего.

Не пропустите в прямом эфире:



17:00 – лекция ректора МГУ Виктора Садовничего.

18:00 – мультимедийное научно-интеллектуальное шоу.

19:00 – шоу дронов от российских инженеров "Геоскан".