В Стокгольме объявляют лауреатов Нобелевской премии по химии. Прямой эфир

Фото: ТАСС/EPA/Terje Bendiksby
В рамках Нобелевской недели проходит объявление лауреатов по химии. Телеканал "Наука" и Москва 24 показывают главное событие из мира науки в режиме реального времени.
Ведущий и доктор физико-математических наук Алексей Семихатов обсудит награждение с российскими экспертами кристаллографом-теоретиком, химиком Артемом Огановым и доктором физико-математических наук Эдуардом Девятовым.
В 2020 году размер Нобелевской премии увеличили до 10 миллионов шведских крон (около 1 миллиона долларов).
Церемония награждения лауреатов по традиции проходит 10 декабря – в день кончины основателя Нобелевских премий Альфреда Нобеля. Однако в этом году Нобелевский комитет отменил церемонию из-за коронавируса, она пройдет в онлайн-формате.
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