Скончался Нобелевский лауреат по химии Манфред Эйген

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Немецкий ученый, лауреат Нобелевской премии по химии Манфред Эйген ушел из жизни в возрасте 91 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт биофизической химии Макса Планка в Геттингене.

Нобелевскую премию Эйген получил в 1967 году за работы в области исследований сверхбыстрых химических реакций. Вместе с ним премию получили английские ученые Рональд Норриш и Джордж Портер.

По словам директора Института биофизической химии Штефана Хеля, интересы Эйгена "выходили далеко за рамки его специальности и естественных наук".