Ученые исследовали механизм влияния освещенности на работу мозга

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Ученые Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего рассказали о системе влияния сезонных изменений освещенности на деятельность мозга и появление ряда болезней у человека. Специалисты изучили работу нейронов, которые реагируют на световое воздействие, активизируя нейромедиаторы.

Так, ученые выявили, что нейроны супрахиазматического ядра, которые отвечают за урегулирование циркадных ритмов, становятся взаимосвязанными для адаптации к разной продолжительности светового дня. Специалисты утверждают, что они трансформируются на клеточном уровне.

Изменения в протяженности дня влияют на число нейронов в мозге, которые отвечают за метаболизм, рост, размножение, стресс и многое другое, передает "Лента.ру". Но главным открытием эксперимента стал итог искусственной манипуляции активности некоторых супрахиазматических ядер, которые способны вызвать выброс дофамина. Благодаря исследованию, в будущем станет возможным вылечить заболевания, вызванные сезонными изменениями освещенности, считают ученые.

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