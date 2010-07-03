Корабль "Федерация" пока останется с женским именем

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

"Роскосмос" не спешит переименовывать пилотируемый корабль "Федерация", сообщил журналистам официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко.

Как он выразился, "время еще есть". Устименко пояснил, что сейчас корабль находится на этапе проведения испытаний и подготовки производственных мощностей. Он напомнил, что первый испытательный пуск по-прежнему намечен на 2022 год, передает РИА Новости. По названию же в корпорации определятся позже, заключил он.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что корабль "Федерация" хотят переименовать, поскольку ему нужно мужское имя. Нынешнее название корабля выбрали еще в 2015 году по итогам общероссийского голосования.

Перспективный пилотируемый корабль "Федерация" не будет использоваться для полетов к Международной космической станции (МКС). Космический корабль будет осуществлять доставку космонавтов и грузов на околоземную орбиту и в дальний космос.

Для экипажа корабля в Москве разработали рацион с защитой от радиации. Он включает 90 наименований продуктов, готовых к употреблению в холодном виде, так как на корабле не будет возможности подогреть еду. Это консервы, первые и вторые блюда, гарниры, кофе и чай, а также абрикосовый, яблочно-персиковый, виноградно-сливовый и другие соки, витаминизированные напитки "Лесная сказка" и "Северная вишня". На десерт космонавтам предложат сушеные фруктовые палочки, мармелад, карамель и печенье.