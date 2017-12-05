Плановая магнитная буря накрыла Землю до 6 декабря

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Накрывшая Землю мощная магнитная буря закончится в среду, 6 декабря. Причиной ее возникновения стал солнечный ветер, вырвавшийся из корональной дыры на звезде.

"На Солнце сейчас только один источник активности – корональные дыры. Это области с открытыми магнитными силовыми линиями, которые уходят от Солнца в бесконечность", – цитирует руководителя центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Сергея Гайдаша ТАСС.

По данным центра, подобные бури прогнозируются заранее. Текущую аномалию специалисты называют плановой. Подобные перемены происходят в магнитном поле планеты примерно каждые 27 дней.

Явления, подобные текущей буре, не должны сказаться на здоровье метеочувствительных людей, добавил Гайдаш.