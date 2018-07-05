Ученые смогут восстановить популяцию белых носорогов‍

05 июля 2018, 17:30
Фото: wikimedia.org/ Chris Eason / по лицензии CC BY-SA 2.0
Биологам удалось создать первый "гибридный" зародыш вымершего белого носорога. Результаты опытов были опубликованы в журнале Nature.
По словам ученых, в природе белый носорог не встречается с 2008 года. Спустя несколько лет умерли два последних самца носорога, которые жили в зоопарках. Тогда двух последних самок перевезли обратно в Кению. "В ближайшее время мы планируем отправиться в Кению и извлечь яйцеклетки из тел двух последних самок северных белых носорогов", – рассказал Томас Хильдебранд из Института Лейбница в Берлине. "Они позволят нам создать "чистые" эмбрионы этих животных", – пояснил он.
Надежда на восстановление популяции белых носорогов появилась благодаря новым технологиям секвенирования ДНК, клонирования и перепрограммирования клеток. Еще в 2011 году ученые из Института Скриппса в США смогли создать стволовые клетки исчезающих павианов-дрилов. Для этого биологи использовали образцы замороженных тканей животных.
А Хильдебрандту и его коллегам удалось получить первые жизнеспособные зародыши вымерших северных белых носорогов. Когда в зоопарках скончались последние самцы этих животных, ученые извлекли из их тел семенники и заморозили, чтобы затем использовать половые клетки в процедуре искусственного оплодотворения. На первом этапе опытов они объединили половые клетки белых носорогов с яйцеклетками их обычных африканских сородичей.
Если этот опыт признают удачным, в дальнейшем специалисты планируют извлечь яйцеклетки из тела двух последних представительниц белых носорогов, оплодотворить их, а затем получить из них эмбриональные стволовые клетки. По мнению биологов, это поможет им максимально быстро восстановить популяцию белых носорогов.
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