Геологи нашли следы других планет в недрах Земли

Фото: ТАСС/пресс-служба Роскосмоса
Земля в период своего формирования "съела" несколько зародышей планет после столкновения с Тейей – прародительницей Луны. Частицы других космических тел нашли в древнейших породах планеты в Гренландии.
"Мы построили компьютерные модели того, как новорожденная Земля сталкивалась с другими небесными телами, и как их металлы и силикаты перемешивались с материей нашей планеты в то время, которое мы называем "эпохой поздней аккреции". Эти расчеты показывают, что недра Земли содержат в себе гораздо больше подобной материи, чем считали наши коллеги. Это сильно меняет историю ее эволюции", – рассказал геолог Симон Мархи из Юго-западного исследовательского института в Боудера (США).
Результаты новейших исследований были опубликованы в журнале Nature Geoscience. Основной теорией образования Земли и Луны считается столкновение зародыша нашей планеты с небесным телом Тейя, которое привело к выбросу материи обоих в космос. Затем из нее сформировалась Луна. Теория не объясняет схожесть геологических составов Земли и Луны и наличие на спутнике нашей планеты водных аномалий – считается, что вся вода должна была испариться с его поверхности.
Мархи и его коллеги предполагают, что почти все эти аномалии могли быть порождены тем, что Земля столкнулась не только с Тейей, но и множеством других зародышей планет, весомая часть материи которых сегодня скрывается в недрах нашей планеты. Количество подобных столкновений могло измеряться десятками или даже сотнями.
При этом, согласно расчетам геологов, если хотя бы небольшая часть этих планетизималей была больше 1500 километров в поперечнике, то недра Земли состоят примерно на 2,5–3 процента из материалов других миров.
Найти подобные минералы, скорее всего, возможно недрах планеты на большой глубине. Исследователи предполагают наличие подобных аномалий на территории Гренландии, где уже сейчас находят уникальные породы-коматиты, содержащие в себе аномально высокие доли вольфрама-182 и имеющие необычную структуру.
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